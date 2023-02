"Il sacchetto uso umido non va bene"

La raccolta differenziata? Fa bene il Cosmari ad assumere soluzioni tese al miglioramento del servizio e al risparmio, ma farebbe bene anche a chiedersi a cosa servano i sacchetti destinati alla raccolta degli umidi, al cui uso molte famiglie rinunciano non per capriccio, ma per la loro pessima qualità. "Preferiamo usare quelli del supermercato", è la denuncia diffusa di molti,"perché più sicuri e resistenti rispetto a quelli distribuiti dal Comune e forniti dal Cosmari. Non è possibile utilizzare sacchetti fragilissimi che si frantumano già al momento di metterli nel piccolo contenitore di casa o addirittura, com’è successo, a sbriciolarsi lungo il tragitto che porta al contenitore".

g. f.