Il sacerdote amico dei giovani: "Voglio essere vicino ai ragazzi nel momento delle scelte"

Da sempre in prima linea per i giovani don Marco Gentilucci, 43 anni, parroco della basilica di San Venanzio, a Camerino. In questi anni post sisma ha riavvicinato i ragazzi e illuminato una comunità con tante iniziative per i più piccoli e non solo.

Quando è stato ordinato sacerdote?

"Il 20 aprile del 2013 nella cattedrale di Camerino. Un momento decisivo della mia vita e un’esperienza di festa per tutta la comunità; erano passati 30 anni dall’ultima ordinazione di un prete della diocesi. Quel giorno la cattedrale era strapiena. Avevo già iniziato il servizio pastorale a Camerino da diacono nel novembre 2012. Un diacono-parroco. Dopo l’ordinazione ho continuato alla basilica di San Venanzio".

Come fu accolta la sua scelta da familiari e amici?

"Sono entrato in seminario in ottobre 2005. La notizia ha lasciato sorpresi e diciamo impreparati i familiari. Anche se mia mamma qualche sentore lo aveva colto; come la partecipazione alla messa quasi quotidianamente, un bisogno che vivevo in parrocchia e al monastero di Santa Chiara. Una particolarità in quel percorso è che non sono stato seguito da un prete, ma da una monaca, la badessa di allora, suor Chiara Laura, che mi ha accompagnato insieme a don Antonio Napolioni (oggi vescovo di Cremona ndr), rettore del seminario delle Marche. Gli amici l’hanno accolta bene, non ho ricevuto reazioni negative; visto che vivevo l’esperienza da capo scout anche da quelli del gruppo. Negli ultimi anni gli scout sono divenuti il serbatoio delle vocazioni, le pochissime nascono dall’esperienza scautistica".

Come vede il problema delle vocazioni nella realtà di oggi, e in quella locale?

"Viviamo una flessione profondissima. Chiaramente la visione della Chiesa, ma anche la presenza territoriale va rivista. Eravamo abituati alle piccole comunità con un parroco, oggi viaggiamo verso le unità pastorali, cioè paesi interi affidati ad un parroco che coordina l’attività. Quello che dovremmo avere è un coinvolgimento sempre maggiore dei laici nella vita concreta della Chiesa. La crisi vocazionale ci spinge ad un lavoro verso le fasce d’età che sono dentro le grandi domande della vita: che cosa farò da grande? che senso darò al mio vivere? alla mia voglia di donarmi? Più noi preti riusciamo ad essere vicino ai ragazzi nel momento delle scelte più poniamo davanti a loro un’opzione. Per me è stato così, guardando i preti che hanno lasciato un segno nella mia crescita, don Antonio Napolioni, don Decio Cipolloni, don Ferdinando Cappelletti, che non c’è più".

Dalla parrocchia alla Gmg ha fatto molte attività per e con i giovani.

"L’attività con i ragazzi assorbe gran parte di energie e tempo, ma è un tempo donato. Già prima dell’ordinazione, nell’Agesci e nell’Azione cattolica ho sempre sentito che bisognava iniziare da lì. I bambini e i ragazzi. Quindi le mie prime scelte da parroco sono state quelle di riportare le esperienze come i campi scuola e il Grest, campo diurno d’estate che accoglie molti bambini. Farli sentire protagonisti di qualcosa. Significativa è stata anche la Giornata mondiale della gioventù a Lisbona dove la nostra diocesi, che è la più piccola delle Marche, ha partecipato con 99 ragazzi".

"Una bella novità, grazie anche all’impegno e alla generosità dell’arcivescovo, è l’apertura del centro pastorale nel nuovo seminario. Poi riprenderemo le attività estive, dal Grest di tre settimane, il campo scuola dopo quello del gruppo scout che quest’anno compirà 80 anni. Il mio desiderio sarebbe, per i primi di settembre, di far vivere un’esperienza caritativa ai nostri ragazzi, pensavo in particolare nelle grandi Caritas di Roma. La Chiesa ha una porta aperta che deve rimanere così, nella dimensione di accoglienza, così che anche la crisi che viviamo può essere arginata perché tutti si sentono a casa".