Il sacerdote in Israele: "Razzi, spari e sirene. Siamo tornati in Italia con un volo militare"

È tornato in Italia con il primo dei quattro aerei militari attivati su richiesta della Farnesina, con il coordinamento del ministero della Difesa. Insieme ad altri 120 connazionali. Don Vitantonio Zecchino, da tutti chiamato don Vito, sacerdote 38enne della parrocchia dello Spirito Santo a Tolentino, racconta la propria esperienza in Terra Santa. È partito domenica primo ottobre con un pellegrinaggio organizzato dalla parrocchia del Sacro Cuore di Massafra, in Puglia; don Vito, di origini pugliesi, si trova nelle Marche dal 2003, e da sei anni a Tolentino. Fino al 5 ottobre la sua comitiva è stata in Galilea, il 6 è arrivata a Gerusalemme; tutto tranquillo fino a venerdì sera (il 6 appunto) con la festa di inizio Shabbat alla spianata del Tempio. La mattina di sabato 7 le organizzazioni palestinesi Hamas e Jihad Islamico Palestinese (Pij) nella Striscia di Gaza, entrambe designate a livello internazionale come gruppi terroristici, hanno attaccato il territorio israeliano con migliaia di missili. "Noi verso le 8-8.30 – racconta il giovane parroco – eravamo nel Getsemani, nell’orto degli ulivi, a recitare le lodi, quando abbiamo visto le scie di quattro-cinque missili nel cielo, seguiti dal rumore delle sirene. Si trattava di un attacco terroristico verso Israele".

Don Vito, cosa è successo?

"La guida che era con noi, del posto, ci ha detto di restare calmi, che eravamo al sicuro. Abbiamo fatto un giro alla città vecchia di Gerusalemme. Sentivamo gli spari da lontano, ma non abbiamo visto niente. Siamo stati al Santo Sepolcro. Dopo pranzo invece è scattato il coprifuoco e siamo stati costretti a tornare in albergo, dove siamo rimasti fino a domenica sera. In alcuni momenti, in questi due giorni, siamo stati portati in un luogo ancora più sicuro dell’albergo, una specie di sgabuzzino. Non abbiamo visto altri attacchi, ma ogni tanto scattava l’allarme delle sirene. Forse i nostri parenti a casa erano più preoccupati di noi, vedendo le immagini della guerra in Medio Oriente in televisione".

Quando siete tornati?

"Lunedì mattina ci è stato dato il permesso di uscire dall’albergo, ma nel pomeriggio ci è stato comunicato che il nostro volo di ritorno con Ita Airways era stato annullato. Un quarto d’ora dopo è arrivata la chiamata dalla Farnesina: dovevamo preparare subito le valigie e aspettare una nuova chiamata in cui saremmo stati informati dell’arrivo dell’aereo militare. Imbarco alle 3 di notte e alle 8.30 eravamo a Roma. All’aeroporto di Tel Aviv siamo stati accolti dall’ambasciata italiana in Israele, che ci ha anche aiutato a fare il check-in".

In quale momento ha avuto paura?

"Proprio all’aeroporto: per ora la situazione nella Città Santa è più sotto controllo, ma a Tel Aviv ci stavamo avvicinando alla zona "calda", non eravamo scortati. Su un centinaio di voli, un’ottantina era stata cancellata e le persone erano tutte ammassate".

L’emozione più grande?

"L’affetto che ci hanno fatto sentire i militari sull’aereo. Ci hanno detto: "Siamo contenti di esservi venuti a prendere e di avervi riportato a casa", ci hanno tanto rassicurato. Su circa 120 passeggeri, 72 eravamo del gruppo pugliese. Da quello che so, solo io dalle Marche".

Ha contatti là?

"La Domus Galilaeae, centro di accoglienza del Cammino Neocatecumenale, dove siamo stati i primi giorni. Ci dicono che questi giorni la situazione non è bella. Israele si sta attrezzando per attaccare Gaza. Non finirà presto. In mezzo ci sono interessi economici, politici e religiosi".