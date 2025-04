Il saggista Elisei parla di Leopardi

Inizia oggi alle 17,30 sino alle 19,30, nell’Aula Magna del Liceo Leopardi in via Aldo Moro, il ciclo di 5 incontri promossi dal Liceo Giacomo Leopardi di Recanati rivolti a genitori, docenti e studenti, che si svolgeranno tra aprile e maggio, sul tema: "La sfida educativa. Giacomo Leopardi: desiderio di autonomia, nostalgia del legame". L’iniziativa nasce dalla volontà di riportare al centro del dibattito educativo il ruolo umano dell’insegnamento e della crescita e, oltre a fornire nuove tecniche didattiche, vuole essere un’occasione per interrogarsi in profondità sul significato del processo educativo. A guidare il percorso sarà Mario Elisei (nella foto), saggista recanatese e profondo conoscitore dell’opera e della figura di Giacomo Leopardi. Proprio attraverso la vicenda umana del grande poeta, Elisei inviterà i partecipanti a riflettere su quelle dinamiche interiori – la tensione tra indipendenza e relazione – che sono alla base di ogni autentico processo educativo. L’intero ciclo è aperto a tutta la cittadinanza. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale del liceo oppure contattare il numero 339- 2918856.