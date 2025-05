Il saltarello arriva nelle scuole

"Giochiamo e balliamo insieme con musica, allegria e tradizione" così è stato chiamato il nuovo progetto didattico ideato da Li Matti de Montecò per le scuole del territorio. Anche quest’anno il gruppo folk è stato impegnato negli istituti, con la novità di interagire con i bambini più piccoli d’età, nelle scuole dell’infanzia di Porto Potenza e Sant’Elpidio a Mare. Il progetto si pone l’obiettivo di diffondere, riscoprire e valorizzare la tradizione musicale popolare marchigiana attraverso l’insegnamento di giochi, canti e balli popolari, in primis il saltarello. Durante le lezioni sono stati spiegati l’origine e le tecniche delle danze tradizionali della nostra zona, gli abiti e i costumi, gli strumenti musicali utilizzati e le abitudini passate. Queste lezioni insolite, con musiche dal vivo, hanno consentito di creare un clima giocoso fondamentale per l’apprendimento e inoltre hanno favorito la scoperta delle danze tradizionali come occasione di festa.

Andrea Scoppa