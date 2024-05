Il saltarello protagonista al cinema. Debuttano Li Matti de Montecò

Mancava giusto uno spazio sul grande schermo per Li Matti de Montecò. L’associazione culturale ha appena recitato in un film, invitata a far parte di "Lo chiamava rock & roll", ispirato a una storia vera e diretto dal regista Saverio Smeriglio. La pellicola è girata nelle Marche, uscirà nelle sale tra qualche mese ed è incentrata sull’amicizia tra un ragazzo invalido dopo un incidente e un altro giovane affetto da atassia. In 100 minuti si racconta un viaggio, alla scoperta di quei luoghi interiori in cui la forza della volontà supera barriere fisiche che sembravano insormontabili. Nel cast figurano attori noti come Isabel Russinova, diva anni Ottanta con tanto di conduzione di un Festival di Sanremo e attrice in diverse commedie, poi Ivana Lotito (serie "Gomorra" e in "Cado dalle nubi" con Zalone) e Andrea Montovoli. In una scena, a Cupra Marittima, si riproduce una festa di paese: Smeriglio e il produttore Roberto Acquaroli hanno voluto Li Matti de Montecò in azione ballando il saltarello. Così il gruppo folk, dopo tante partecipazioni a programmi tv, ha vissuto l’emozione del set e la danza popolare del nostro territorio avrà una ribalta cinematografica. L’ennesimo riconoscimento per il gruppo montecosarese, che da anni svolge con passione l’attività di salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni musicali e culturali.

Andrea Scoppa