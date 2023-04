Il ’Salto’ in festa con concerti, cibo e iniziative per bambini

Si aprono le danze. L’officina agriculturale Il Salto si trasforma in ‘Agro Temporary Pub’". L’appuntamento è per domani a Sant’Angelo in Pontano, in contrada Salti, dove, a partire dalle 17, si potranno degustare prodotti tipici locali, non solo quelli biologici dell’azienda ma anche delle altre realtà del territorio. Previsti anche dj set e concerto, oltre a tanto divertimento per i più piccini. La musica live è con Casbah Club, il dj set con Greppo Blaster. L’animazione bimbi invece sarà a cura de Il Grillo Parlante, che delizierà i partecipanti con bolle di sapone, giochi in legno, truccabimbi. Poi aperitivo, cena, bevande e drink a base di prodotti locali ed esposizione nella yurta (un tipo di tenda, tipica abitazione dei Mongoli) della mostra fotografica "Natura Umana". Nel dettaglio, Casbah Club propone un repertorio spiccatamente british, che parte dai brani più reggaeggianti dei Clash per passare allo ska inglese dei primi anni ‘80, con piccole incursioni jamaicane. "I live decisamente festaioli – così li descrivono – fanno muovere anche le gambe più rigide e finiscono quasi sempre con grandi danze, cori e abbracci. Non potete perdervi lo spettacolo del Casbah Club, gruppo unico nel suo genere che ripropone stile e atmosfere leggendari". Per quanto riguarda dj Greppo Blaster, che offre ska, rocksteady, early reggae, "non rilascia dichiarazioni ma possiamo dirvi che... si sa come comincia ma non si sa come finisce", scrivono gli organizzatori. Prenotazione al tavolo obbligatoria (389-9380759) fino ad esaurimento tavoli (15 euro per adulti, nella quota sono inclusi aperitivo composto da drink più piatto ricco, concerto e dj-set e 10 euro per i bambini con bibita e cena). Sotto i 3 anni è gratis.

Chiara Gabrielli