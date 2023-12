Il salumificio Monterotti premiato in Toscana

Ancora un riconoscimento per il salumificio Monterotti: l’azienda di Sarnano, che ha al timone le sorelle Genny e Katia Monterotti, si é aggiudicata il premio "Pepe e Sale", consegnato ad Asciano, in provincia di Siena. Primo posto per la realizzazione del miglior salume di fegato nell’ambito di una delle più importanti istituzioni per la valorizzazione e sensibilizzazione di allevamento, metodi di trasformazione delle carni, qualità e aspetto nutrizionale del prodotto finito. Dopo aver vinto il "Premio Dino Villani" per la tipicità locale e aver ritirato l’ambita "palma" al miglior salame spalmabile IGP, le sorelle tornano in cima alle classifiche.