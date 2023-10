Il saluto a don Giancarlo Tomassini

Nuova destinazione, dal primo novembre per don Giancarlo Tomassini (nella foto). Da Civitanova va a Porto Sant’Elpidio, dove sarà viceparroco all’Addolorata della Corva e nella parrocchia di San Pio X. In questi ultimi dieci anni don Giancarlo ha svolto premurosamente, il ruolo di cappellano, con la sua mitezza e il suo sorriso evangelico, all’ospedale di zona, stando vicino ai malati, ai sofferenti e alle loro famiglie, con molto tatto e la luce della speranza. Ordinato sacerdote nel 1978, è stato parroco di San Carlo Borromeo a Fontespina negli anni duemila, per poi seguire San Gabriele, quindi l’ospedale. A Civitanova ha insegnato per moltissimi anni religione all’Itc Corridoni, facendosi amare dai giovani. A Porto Sant’Elpidio conosce ugualmente molto bene la gente e la città, perché i primi incarichi li ha svolti nella centrale parrocchia dell’Annunziata.