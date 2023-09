Il saluto alle matricole: "Siate persone di valore"

Oltre 600 studenti e studentesse che hanno scelto di iscriversi a uno dei numerosi corsi di laurea dell’Università degli Studi di Camerino sono stati accolti con grande entusiasmo dall’Ateneo camerte nelle Giornate di Ambientamento per le matricole, appuntamento iniziato ieri nelle sedi di Camerino e San Benedetto del Tronto, in prossimità dell’inizio del nuovo anno accademico. L’iniziativa delle Giornate di Ambientamento per le matricole è volta a facilitare l’inserimento dei nuovi studenti nella realtà universitaria, fornendo loro gli strumenti utili per affrontare senza problemi gli studi. Le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di laurea con sede a Camerino sono stati accolti presso l’Auditorium Benedetto XIII, dove hanno ricevuto il saluto di benvenuto da parte del Rettore Claudio Pettinari. "Queste giornate sono un appuntamento importante – ha detto alle matricole lo stesso Pettinari –: il mio augurio è che siate belle e belli nel pensiero, nelle parole e nelle azioni, agendo bene e restituendo a colleghi ed amici, docenti e personale tecnico ed amministrativo quello che ognuno di loro vi ha dato; sarete così, tutte e tutti, persone di valore. Il successo passa, il valore resta".

A dare il benvenuto in Ateneo anche il prorettore vicario Graziano Leoni: "State entrando in un’Università che crescerà molto nei prossimi anni, grazie al lavoro che finora è stato fatto da chi ha gettato moltissimi semi che presto daranno i loro frutti – le parole del prorettore –: vi auguro di essere protagonisti della vostra formazione, affinché questo periodo sia pieno non solo di lezioni, ma anche di relazioni". Nel pomeriggio gli studenti e le studentesse sono stati accolti nelle scuole di Bioscienze, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie, dove sono stati presentati nel dettaglio i corsi di laurea Unicam e sono state fornite tutte le informazioni relative alle attività didattiche, tutto questo visitando le varie strutture. Nello stesso pomeriggio si è avuto anche l’incontro di benvenuto nella sede di San Benedetto del Tronto, al Polo didattico: ad accogliere le matricole lo stesso rettore Pettinari e i docenti del corso di laurea in Biologia della Nutrizione.