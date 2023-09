Il saluto commosso della comunità a don Gabriele: chiunque da te ha ricevuto affetto

"In questi cinque anni sei riuscito a fare tanto, caro don Gabriele, unendo le due parrocchie in un’unica comunità cristiana. Per noi sei sempre stato un padre presente, un fratello con cui camminare insieme e un amico fidato, dando a tutti una parola buona in ogni circostanza. Chiunque, da te, ha ricevuto affetto". È stato un arrivederci davvero sentito quello che la comunità di Porto Recanati, attraverso le parole di Alessandra Campolo del Consiglio pastorale, ha riservato a don Gabriele Crucianelli (nella foto), che ha lasciato l’incarico di parroco, alla volta di Cingoli. L’ultimo saluto c’è stato domenica sera, con la messa svolta nella chiesa del Preziosissimo Sangue. A partecipare anche il vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi, assieme a don Luca Beccacece nominato nuovo parroco di Porto Recanati, dopo che per diversi anni lui aveva svolto il ruolo di direttore dell’oratorio cittadino. E don Crucianelli non ha potuto nascondere la propria emozione, davanti ai tantissimi presenti. "In questi giorni è stato bello sentire da voi, amici e fedeli, ‘ci dispiace molto’ – ha detto l’ex parroco –, ma don Luca riuscirà a continuare questo cammino e ringrazio il Signore". Subito dopo, sull’altare, i fedeli hanno consegnato dei piccoli pensieri a don Crucianelli. Mentre il vescovo Marconi ha poi spiegato il perché dell’avvicendamento fra i due sacerdoti: "Un anno fa, don Gabriele mi ha detto che era contento di stare qui, però in cuor suo sentiva che poteva fare ancora di più per il Signore. Così ho deciso di mandarlo ad Avenale, Troviggiano e Grottaccia, dove potrà unire quella comunità, perché lui è riuscito a fare ciò a Porto Recanati ed è un suo dono". Invece il suo successore, don Beccacece, ha concluso: "Andiamo avanti insieme, con la grazia del Signore. È la mia prima volta da parroco e Porto Recanati è diventata la mia sposa".

g. g.