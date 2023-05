Il saluto del questore "Un onore essere utile a questa provincia bella e ricca d’arte"

di Paola Pagnanelli

"È stato un onore poter essere utile in questa provincia". In procinto di lasciare Macerata per Ragusa, il questore Vincenzo Trombadore ha voluto salutare i cittadini della provincia, "che non conoscevo – ha ammesso –. Mi sono trovato in una terra d’arte che poi sono stato orgoglioso di far conoscere a tanti altri".

Arrivato nel dicembre del 2020 da Roma, originario di Modica, il questore ha voluto ringraziare "per questi due anni di grande arricchimento professionale e umano. Ho l’impressione di aver conosciuto una collettività fatta di persone operosissime, di grande dignità e di voglia di lavorare per essere produttivi per se stessi e gli altri. È stato entusiasmante il rapporto che si è consolidato con le altre forze dell’ordine". Il questore si è detto soddisfatto della risposta ottenuta dalla città e ha parlato dell’impegno messo nell’ascolto delle esigenze dei cittadini. Ha ribadito l’importanza del lavoro di gruppo e della presenza delle pattuglie sulla strada, "essenziali per intervenire subito e capire cosa sia successo. Ad esempio, a gennaio del 2021 ci fu un pestaggio in corso Cavour: l’intervento immediato della Volante ha permesso di individuare i primi indizi grazie ai quali poi sono stati arrestati due uomini. E poi i fatti di Civitanova della scorsa estate. Dopo l’omicidio in corso Umberto I, l’arrivo immediato degli agenti della Volante ha fatto sì che le persone prendessero coraggio e riferissero cosa avevano visto. Tra l’altro, quella era la pattuglia di rinforzo che mi ero ostinato a chiedere per i mesi estivi a Civitanova. Nell’accoltellamento di pochi giorni dopo, invece, è stato bello condividere le informazioni con il comando dei carabinieri, e grazie a questo in 24 ore abbiamo fermato il presunto responsabile". Ancora, il questore ha voluto ricordare l’impegno nelle scuole e la collaborazione con le università di Macerata e Camerino, per spiegare agli studenti i provvedimenti di diritto amministrativo emessi dalla questura.

"La mia prossima destinazione - ha aggiunto il questore Vincenzo Trombadore - è oggetto di una vivace attenzione da parte del Governo. A Ragusa si avverte moltissimo la questione sicurezza. A Pozzallo e Comiso ci sono un hotspot e un centro di accoglienza, dove si deve qualificare dal punto di vista amministrativo l’immigrato, per poterlo poi includere nella società nel modo migliore. La questura, infatti, fa concretamente inclusione, rilasciando i documenti che consentono di inserirsi. Deve essere una responsabilità sentita dalla polizia, che deve realizzare questo obiettivo. I miei riferimenti ora sono a Roma, a Modica vive mia madre dopo che, due settimane fa, ho perso mio padre: ero proprio insieme con lui quando mi è arrivata la comunicazione dal Ministero del nuovo incarico".

Fin dal suo arrivo a Macerata, il questore Vincenzo Trombadore ha incontrato tantissime persone, non solo in ragione del suo incarico, imparando a conoscere la provincia maceratese nei suoi molteplici aspetti e peculiarità, le persone che ci vivono ed esplorando anche sapori e profumi di vini e piatti tipici di questa zona che sono invidiati un po’ in tutta Italia, dando un esempio concreto di cosa possa voler dire avere la porta aperta. Trombadore porterà sempre Macerata nel cuore, ma anche i maceratesi conserveranno un bel ricordo di lui.