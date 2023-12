Il saluto dell’Ast al neuropsichiatra . Maurizio Pincherle

L’Azienda sanitaria ha salutato Maurizio Pincherle, direttore dal 2017 di Neuropsichiatria infantile, che a fine mese lascerà l’ospedale. Il dg dell’Ast Marco Ricci lo ha ringraziato "per la competenza e l’impegno dimostrati nella sua attività rivolta al paziente vulnerabile e al suo contesto familiare". Pincherle ha lavorato dall’86 al ‘91 all’Anffas; dal 1999 al 2002 è stato giudice onorario e dal 2002 al 2012 è stato alla sezione dei minori della Corte d’appello del tribunale per i minorenni delle Marche. Per oltre un decennio ha insegnato Neuropsichiatria infantile all’Università di Macerata.