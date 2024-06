Il saluto di Cicconi:: "Abbiamo riempito una scatola vuota"

Si chiude l’avventura di Matteo Cicconi, sindaco di Pioraco, da presidente dell’Unione Montana Potenza Esino Musone. "È stata un’esperienza molto significativa, è dal primo gennaio 2015 praticamente che vivo l’Ente dell’Unione Montana – ha detto Cicconi – con due mandati con questa carica. Nei prossimi giorni il sindaco più grande dell’Unione convocherà il consiglio rappresentato dai dodici sindaci per l’elezione del nuovo presidente e della giunta. Sono stati anni molto significativi soprattutto dal punto di vista umano, ringrazio tutti gli amministratori e i sindaci che in questi quasi dieci anni si sono succeduti nell’Unione Montana. Ma soprattutto un grazie di cuore va a tutti i dipendenti perché senza di loro non avremmo potuto fare tutto quello che poi è stato fatto". "Nel 2015 quando ho preso un po’ le redini dell’Ente – ha aggiunto –, praticamente era una scatola vuota, abbiamo dunque iniziato a strutturare attività, servizi e tante organizzazioni a vantaggio dei comuni e di tutto il territorio. Quindi abbiamo cominciato a ragionare di turismo in maniera territoriale. Ci siamo occupati di valorizzazione ambientale, di progettazione comunitaria e poi dei tantissimi servizi ad iniziare dai piccoli comuni che sono quelli che ne hanno più bisogno. Sono state molteplici le attività fatte e lascio un Ente che è un vero gioiello dal punto di vista tecnico ed amministrativo, una macchina perfetta che spero possa continuare a dare i frutti auspicati per tutto il territorio. Spero come presidente di aver lasciato a chi mi ha incontrato in questo percorso, un segnale solare, positivo, di simpatia e di libertà. Ovviamente resterò come sindaco nel consiglio dell’Unione Montana sicuramente per una sua valorizzazione futura a 360 gradi".

Lisa Grelloni