Il sapore di condividere, le favole-ricette di Domizi

Professione impiegata, youtuber per passione. Una passione che in dieci anni l’ha portata a ottenere oltre 37,5 milioni di visualizzazioni per i video caricati sul suo canale YouTube, che conta quasi 130mila iscritti. Quest’anno, per i suoi 50 anni, è arrivata anche la pubblicazione del suo libro: "Il sapore di condividere - Sfoglia e assapora le ricette di Tata Domizi" (Albatros, sezione Nuove voci) con la prefazione di Barbara Alberti. È la storia della tolentinate Tamara Gasbarri, in arte Tata Domizi, che presenterà il libro venerdì alle 21 alla biblioteca comunale Mario Ciocchetti di Belforte. "Ho iniziato a scrivere di getto con l’obiettivo di racchiudere in un opuscolo le ricette di coloro che ho sempre ammirato in cucina – racconta –. Il filo conduttore? Le favole inventate da me. Quel “C’era una volta“ ci ha sempre dato serenità e per me la cucina è questo: serenità".