Il Sasso d’Italia riparte a metà luglio: "Lavori per aprire anche d’inverno, stop alla musica dopo le proteste"

"Il chiosco del Sasso d’Italia riaprirà a metà luglio. Punteremo su aperitivi e cene, faremo bar e pizzeria, ma niente serate di musica viste le proteste degli anni scorsi". Sebastiano Farroni, 26enne che gestisce il chiosco di proprietà comunale nell’area verde con un nuovo socio, spiega ai molti che si erano chiesti perché il chiosco fosse ancora chiuso che "stiamo lavorando alla struttura. Tra permessi comunali e il subentro di un nuovo socio, Giuseppe Giordano, della pizzeria Le Scalette, che sostituisce Manuele Stura, la riapertura è semplicemente slittata – assicura Farroni –, stiamo completando le procedure burocratiche". Il chiosco è stato affidato tramite bando comunale nel 2021, con la formula d’affidamento di sei anni più altri tre opzionali.

Farroni racconta anche che "non faremo però più serate, come era consuetudine in questi anni il venerdì. Il chiasso infastidiva i residenti di Collevario, dove la musica arrivava forte, incanalandosi tra le colline. Per quello che riguarda i lavori strutturali che stiamo facendo al chiosco – precisa Farroni –, si tratta di bagni per diversamente abili e di alcune coperture. Saremo infatti aperti anche d’inverno, puntando su aperitivi e pizze a cena. Sarà il quarto anno di questa gestione, che ogni volta si rivela essere sempre una bellissima esperienza e una sfida nuova, con le persone che hanno sempre risposto benissimo. Siamo anche contenti di sapere che il Comune lavorerà al miglioramento del parco". L’assessore al patrimonio, Andrea Marchiori, aggiunge infatti che "al Sasso d’Italia investiremo sul parco, rendendolo più facilmente accessibile. C’è un parcheggio a valle occupato dai camper, sotto alla fonte. Con questi interventi miglioreremo l’accessibilità al parco dal parcheggio sottostante, creando un accesso in sicurezza, ben illuminato, che arriva fino al chiosco e alla fontana. Vogliamo privilegiare l’accesso al parco da quel lato, essendo la strada che arriva al Sasso d’Italia da viale Indipendenza stretta e inadatta a reggere un traffico sostenuto".