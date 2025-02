Il secondo romanzo del farmacista-scrittore. Roberto Moneta

È in programma a Cingoli per domani alle 17, nell’auditorium Santo Spirito, la presentazione del libro "La vita che ho sempre sognato", il nuovo e secondo romanzo di Roberto Moneta (foto) pubblicato da Giaconi Editore. Dopo il saluto di Jacopo Coloccioni assessore alla cultura, Elisabetta Romoli introdurrà l’incontro con lo scrittore che, ora 43enne, è vissuto a Cingoli fino al liceo, poi ha frequentato a Camerino la facoltà di Farmacia. Dopo aver lavorato in una farmacia di Ancona, dal 2014 si è trasferito a Montelupone dove, insieme al fratello ha rilevato la farmacia locale. Moneta ha iniziato a scrivere nel 2013: nove anni dopo è uscito il suo primo romanzo "Inseguendo farfalle". Durante l’estate dell’anno scorso ha completato "La vita che ho sempre sognato". "Scrivere – dice Moneta – è comunicare le piccole e grandi lezioni che la vita mi ha dato la fortuna di apprendere, e che considero fondamentali per vivere anziché limitarsi a esistere".

Gianfilippo Centanni