Il segretario comunale. Fabiola Caprari ai saluti dopo dieci anni

Il Comune di Treia saluta con affetto e gratitudine Fabiola Caprari, il segretario comunale che ieri ha svolto il suo ultimo giorno di lavoro in municipio dopo quasi 10 anni. In un incontro cordiale nella sede comunale, Caprari ha rivolto un saluto al personale, al sindaco e alla giunta. Il sindaco Franco Capponi e i dipendenti hanno espresso un ringraziamento per il lavoro svolto. In particolare, Caprari ha voluto sottolineare il profondo legame instaurato con il personale e la comunità treiese: "Porterò sempre con me l’esperienza vissuta in questo Comune – ha detto –, appagante non solo da un punto di vista professionale, ma anche e soprattutto umano. Nel corso di questi anni abbiamo affrontato insieme sfide che non avremmo mai immaginato, come l’emergenza sisma 2016, la pandemia, i programmi di ricostruzione e il grande slancio dell’amministrazione per partecipare ai bandi del Pnrr che hanno permesso di avere a disposizione il finanziamento di progetti di sviluppo per oltre 100 milioni di euro. Nonostante le complessità, abbiamo lavorato affinchè i servizi essenziali non si fermassero, sostenendo la comunità in un momento di grande incertezza".