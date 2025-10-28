Il segretario Massi in pensione: "Non lascio incompiute in Comune. Il futuro? Non penso mi riposerò"

Dal primo novembre, il segretario generale del Comune di Macerata Francesco Massi Gentiloni Silveri va ufficialmente in pensione. Dopo 42 anni e 9 mesi, intervallati da 15 anni in aspettativa mentre era consigliere regionale. Laureato in Giurisprudenza, la sua carriera nella pubblica amministrazione è iniziata nel 1983 come vicesegretario del Comune di San Ginesio. Ha ricoperto il ruolo di segretario comunale a Ortezzano, Monte Rinaldo, Petriolo, Monte San Giusto, Porto San Giorgio e Caldarola; poi segretario generale a Porto Recanati (dal 2015), Recanati (dal 2018), Montefano (dal 2019) e Macerata (dal 2022 in convenzione con il Comune di Corridonia). Oltre all’aspetto professionale, Massi è stato un protagonista della vita politica. Da sempre legato alla Democrazia cristiana e alle "aree più centriste, anche nel sistema politico bipolare", dal 1990 al 1993 è stato sindaco di Tolentino, dal 2000 al 2015 consigliere regionale all’opposizione e nel 2005 candidato governatore. Ieri, durante il suo ultimo consiglio comunale, Massi ha ricevuto dal sindaco Sandro Parcaroli una pergamena "come segno di profonda gratitudine". Ora il vicesegretario Simone Ciattaglia assumerà la funzione ad interim, in attesa che il Comune proceda con un nuovo bando (anche se tra 7-8 mesi si voterà) o in convenzione con un altro Comune.

Massi, come sono stati questi anni a Macerata? Come lascia la macchina comunale? "Ho trovato una struttura di alto livello e qualità professionale, con circa 340 dipendenti, tra dirigenti, funzionari, impiegati e operai. Tutti consapevoli delle sfide da cogliere, a partire da sisma e Pnrr. I lavori pubblici saranno ultimati a breve, il settore culturale e quello dei servizi sociali hanno registrato un’implementazione. C’è stata cura. Quello che era stato previsto a inizio mandato si sta completando. Sono soddisfatto, non mi sento di lasciare incompiute dal punto di vista organizzativo e manageriale. Ringrazio per la collaborazione, la grande lealtà e il rispetto ricevuti".

Ora cosa farà? Si ributta in politica? Causa sisma, attualmente vive a Porto Recanati. I rumors la vogliono come prossimo candidato sindaco in questo Comune… "Conoscendo il mio carattere e il mio stile di lavoro, non penso che mi riposerò. Ho tante idee, in particolare nel settore amministrativo. Adesso non penso però di tornare nella politica con un impegno diretto. Nella vita non si può escludere niente ma ora vorrei dare una mano ai giovani, magari con corsi di formazione politico-amministrativa, sul metodo. Nei miei 39 anni in politica sono sempre stato all’opposizione, tranne i quattro anni da sindaco di Tolentino".

Cosa pensa della sua Tolentino? "Spero che il clima si rassereni. Ci sono state polemiche eccessive e pretestuose sulla sicurezza, soprattutto sui social. Non è giusto veicolare un’immagine negativa della città, non fa bene a nessuno: qui si vive bene, come in tutta la provincia e nella regione. Non accetto passi il messaggio di invivibilità".

L’augurio per Macerata? "Proseguire con successo nella missione strategica e irrinunciabile per il ruolo di capoluogo della nostra splendida comunità".