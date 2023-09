"Il semaforo del cimitero spento da due mesi"

"Il semaforo tra la strada in uscita dal cimitero e via Pancalducci, che venne posto anni fa, non funziona da due mesi. I cittadini hanno già più volte chiesto di intervenire. Mettemmo quel semaforo, che funziona con una fotocellula, in quanto gli incidenti su quel tratto erano numerosissimi. Quando verrà riparato?" Verrà presentata anche quest’interrogazione alla giunta dal consigliere del Partito democratico Narciso Ricotta nel corso del prossimo consiglio comunale, in programma il 28 e il 29 settembre; sarà il primo consiglio dopo l’estate. "Prima dell’installazione di quel semaforo, che funziona con una fotocellula in modo da non rallentare il traffico della via, sempre intenso, le cronache erano piene di incidenti su quel tratto di strada. Per scongiurare sinistri, lì il semaforo è necessario. Ci sono accordi con ditte specializzate per questo tipo di interventi tecnici – spiega il consigliere Pd –. La visuale, uscendo dal cimitero, è ridotta. Con quella densità di traffico e, uscendo dal cimitero, la necessità di immettersi sulla corsia più lontana per andare verso Macerata, il tratto è rischioso. Deve essere scorrevole e sicuro, soprattutto per chi va a visitare i congiunti al cimitero, ma anche per chi abita nella zona di Vallebona. Ora, con la ripresa delle scuole, lì il traffico sarà ancor più intenso. Quanto tempo serve all’amministrazione per intervenire?".

Lorenzo Fava