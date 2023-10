Il set al Buonaccorsi. Sfilano nobili e dame, un tuffo nel 1800 per il film su Leopardi

Per un giorno Macerata torna indietro nel tempo: per strada si vedono passare nobili e dame del 1800, vestiti di tutto punto, e c’è pure un vescovo che cammina per Rampa Zara. Se si guarda meglio, poi, spuntano volti noti del cinema: ci sono Sergio Rubini, attore, regista e sceneggiatore, il giovane Leonardo Maltese, che ha debuttato ne "Il Signore delle formiche" di Gianni Amelio, film con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano che racconta il cosiddetto "caso Braibanti", e Cristiano Caccamo (Il paradiso delle signore, Che Dio ci aiuti, Don Matteo, La vita promessa). Tutta la città è in fermento per il film di Rubini su Giacomo Leopardi, che presto porterà il Maceratese e le Marche su Rai 1. Leopardi sarà interpretato proprio da Maltese, mentre Alessio Boni sarà Monaldo, padre del poeta recanatese. Attorno a Palazzo Buonaccorsi tutti corrono, trasportano materiali di scena, si gridano l’un l’altro la prossima mossa da fare: finché non si sente urlare "motore", è il segnale che stanno girando e allora scende il silenzio totale, anche in strada.

Il set d’eccezione è Palazzo Buonaccorsi in via Don Minzoni con la sua meravigliosa Sala dell’Eneide, con i musei che sono rimasti chiusi al pubblico negli ultimi giorni per permettere la preparazione delle scene alla troupe impegnata nel nuovo film di Rubini. Una preparazione che può durare anche delle ore: dato che si tratta di un film in costume, va infatti eliminato o nascosto ogni riferimento alla contemporaneità, dai segnali stradali alle insegne dei negozi e così via. Dopo Montecassiano, Treia, Pollenza, è stato ieri il turno di Macerata, con una tappa anche a Offagna, alla Rocca, poi a Osimo (al teatro La Nuova Fenice), Recanati, e si proseguirà per Roma fino ad arrivare in Puglia (Bari, Putignano, Martina Franca, Taranto), forse Napoli, per concludere probabilmente a Torino a dicembre. Grande la curiosità dei tanti passanti, ieri, nel centro storico di Macerata con la viabilità rivoluzionata per l’occasione. In molti sperano in una foto con gli attori o con i figuranti e qualcuno ci riesce: ad esempio, Domenico (Mimmo) Cinquegrana e Stefano Ruffini della Cb Tigrotto, associazione di Villa Potenza che ieri ha provveduto all’assistenza stradale della zona. Altri, invece, cercano di sbirciare all’interno del Palazzo, che però è blindato, si vede poco o nulla. Ogni tanto, qualche "nobile" si affaccia dal terrazzo e saluta i curiosi sotto, tutti con il naso all’insù. Tutto intorno, a Rampa Zara e in via Armaroli, i camion delle maestranze, impegnate per l’intera giornata. A pranzo, i figuranti si fermano a mangiare nel cortile del Buonaccorsi, qualcuno si riposa invece tra i furgoni mentre Rubini e produzione si spostano da Lord Bio in piazza della Libertà, dove si trattengono a mangiare per un’oretta. Nel frattempo, troupe e tecnici vanno alla scoperta di Macerata: c’è chi fa un giro per il centro, chi ne approfitta per conoscere le altre comparse e i tecnici, chi va a prendersi un caffè o una bibita. E c’è chi, entrando al bar Duomo, si meraviglia dei prezzi bassi: "Una lattina di Coca Cola costa solo un euro e 20? Pazzesco".

"Grazie al film, sicuramente (ieri) è stata una giornata positiva – commenta il titolare, Fabio Astolfi –, mi ha portato tanto lavoro. C’è stato un viavai continuo. Sono piaciuti molto i tramezzini, ma hanno chiesto molto altro, tra dolce e salato, bibite e caffè". Per il commercio, il periodo non è dei migliori, dopo il terremoto e la pandemia, ma almeno "è ripartito il movimento legato all’università, ha riaperto una parte di Economia (che si trova nello stesso stabile, ndr), ma ancora ci sono parecchi cantieri e tante abitazioni sono ancora chiuse. Poi, aspettiamo sempre che il Comune rimetta a posto la strada qui di fronte al bar, da 30 anni mettono toppe sull’asfalto. Non è una bella immagine. Anche se il Duomo è chiuso (inagibile dal sisma 2016), il museo Buonaccorsi è a un passo da qui e poi ci sono molti turisti che visitano la Basilica della Misericordia in piazza Strambi, qui accanto".