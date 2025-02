Il settebello del K Sport. Torelli castiga il Fabriano

CERRETO

0

K SPORT MONTECCHIO

1

CERRETO: Mazzoni, Stortini, Grassi, Trillini, Marino, Mistura (35’ st Crescentini), De Sanctis (28’ st Nacciarriti), Palmieri, Musso, Gori (23’ pt Fondi), Marinelli (40’ st Guidarelli). All. Mariotti.

K SPORT MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Kalombo, Notarile, Nastase, Nobili, Carta, Peron, Torelli, Kamara, Magnanelli (30’ st Villanova, 33’ st Baruffi), Gurini (29’ st Sakaj). All. Magi

Arbitro: Tasso di Macerata.

Rete: 43’ pt Torelli.

Note: ammoniti Stortini, Kalombo, Marino, Notariale.

Settima vittoria consecutiva per il K Sport Montecchio Gallo che espugna anche Fabriano. Basta un gol di Torelli, al tramonto del primo tempo, alla squadra allenata da Magi per prendersi i tre punti e consolidare il secondo posto dell’Eccellenza, mettendo pressione alla capolista Maceratese che non sbaglia contro la Sangiustese. Il Fabriano Cerreto – privo anche di Proietti Zolla squalificato – ci prova subito con Marinelli che tenta, invano, di sfruttare un errore difensivo degli ospiti. Poi è la volta di De Sanctis, ma la mira è imprecisa. Per i padroni di casa arriva anche l’occasione per Musso, ma Cerretani devia in tuffo. Quando sembra profilarsi lo 0-0 nel primo tempo, arriva proprio sul finale della frazione il gol che decide la sfida. Lo sigla Torelli con un colpo di testa a seguito di un calcio d’angolo. Una rete che colpisce un po’ nel morale il Fabriano Cerreto, che a inizio ripresa rischia il doppio svantaggio: bravo Mazzoni a respingere il tentativo di Nastase. Poche le emozioni nella seconda frazione con il K Sport Montecchio Gallo che riesce a difendere il minimo vantaggio, intascando altri tre punti importanti. Il Fabriano Cerreto ci prova in tutti i modi a riequilibrare la sfida, ma va a incocciare contro un K Sport che si difende con ordine, seppur calato un po’ fisicamente con il passare dei minuti. Unica nota negativa per gli ospiti l’infortunio a Villanova entrato in campo alla mezz’ora del secondo tempo, ma uscito dopo appena tre minuti. Nel prossimo turno il K Sport ospiterà l’Atletico Mariner, mentre il Fabriano Cerreto è atteso dalla dura trasferta sul campo del Chiesanuova.