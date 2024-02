Il sì alla variante di Costamartina: "Errore tecnico, delibera da rivotare"

"La variante Cristallo è stata votata con la valutazione sul rapporto acustico di un’altra variante: chiediamo di rivotarla". È il succo di una conferenza stampa che si è svolta ieri mattina nei locali del Partito Democratico, in via Mameli, dove i consiglieri Francesco Micucci, Lidia Iezzi, Elisabetta Giorgini, Letizia Murri e Piero Gismondi hanno dato notizia di un errore tecnico commesso durante la votazione della variante (poi approvata dall’assise dello scorso 22 dicembre, con 15 favorevoli e 12 contrari, ndr) che autorizza la realizzazione di un ipermercato di 3.200 metri quadri sulla collina di Costamartina.

Nello specifico, l’opposizione di centrosinistra ha presentato, al presidente del Consiglio comunale, al sindaco, al segretario generale, al Prefetto e a tutti i consiglieri, un’istanza di annullamento della delibera n 88 del 22 dicembre 2023, poiché "la relazione di impatto acustico faceva riferimento ad un’altra variante approvata quella sera, cioè quella di Agriforest" (relativa ad un nuova volumetria di commerciale e servizi in contrada Piane Chienti, ndr). Secondo il Pd, l’errore è stato comunicato anche nell’albo pretorio del Comune, lo scorso 9 febbraio, mentre all’istanza del centrosinistra è seguita la risposta della dirigente all’Urbanistica, Sandra Gennarettini, secondo cui l’elaborato “è stato prodotto già nel 2021 e citato nella delibera“ e non rientra tra quelli “essenziali che debbono comporre lo strumento urbanistico“.

Controreplica della consiglieraLetizia Murri: "Nel dire che non rientra tra gli elaborati essenziali, viene citata la legge regionale del 2021, che invece fa riferimento proprio alla necessità del rapporto acustico". "A dicembre – sono le parole del capogruppo dem Francesco Micucci – ci hanno fatto votare una delibera sbagliata; un errore fatto sicuramente in buonafede, ma la procedura non è corretta e bisogna ricominciare da capo, anche se la maggioranza non vuole". "Per loro - la stoccata di Lidia Iezzi - è un problema politico riportarla ai voti, tante certezze che avevano prima ora non le hanno più".

Sul punto, la minoranza è pronta ad un "eventuale ricorso al Tar". Intanto, la raccolta di firme lanciata da alcuni cittadini per fermare la variante Cristallo sembra aver raggiunto la soglia dei 1.500 aderenti. L’iniziativa è andata avanti anche ieri mattina, con alcuni esponenti del centrosinistra presenti con un gazebo in corso Umberto I ad accettare altre adesioni alla protesta contro la realizzazione urbanistica sulla collina di Costamartina.