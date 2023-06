Il "sì" scambiato in alta uniforme Ponte di sciabole per i due sposi

Alta uniforme e picchetto d’onore ieri pomeriggio, per celebrare il "sì" che si sono scambiati il luogotenente Andrea Petroselli, comandante della stazione carabinieri di Macerata, e Maria Laura Menghini, sua compagna da anni e madre dei piccoli Tommaso e Filippo. Proprio i bambini hanno fatto da paggetti alla coppia, durante la funzione religiosa celebrata nella chiesa di San Giorgio (foto Calavita). Dopo la messa celebrata da don Gianluca Merlini, all’uscita dalla chiesa un picchetto di carabinieri in alta uniforme hanno creato il ponte di sciabole, sotto al quale sono passati i neo sposi: un bacio ha sciolto le ultime due sciabole incrociate davanti alla coppia, come da tradizione. Un rito solenne e festoso insieme, che ha attirato l’attenzione e rallegrato anche i passanti. Familiari, amici e colleghi hanno poi festeggiato la coppia a Tolentino. Felicitazioni agli sposi anche dalla redazione maceratese de Il Resto del Carlino.