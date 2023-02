Per tanti anni ha fatto l’operaio alla Cecchetti e partecipato a tante lotte sindacali in prima linea, sempre attivo all’interno del sindacato della Cgil, dopo il suo pensionamento non ha minimamente pensato di starsene comodo con le mani in mano, ma ha ripercorso le tappe della sua vita, ha rivissuto i momenti di lotta condotta con decisione ma anche con tanto rispetto, ha preso appunti in modo preciso e puntiglioso e ha scritto il libro delle sue memorie. Si tratta di Umberto Pancotto di Montecosaro, ultraottantenne, età vissuta alla grande. Il libro si intitola "La mia storia nella storia" e sarà presentato al pubblico lunedì alle 18 al teatro "Le Logge" di Montecosaro. "Diario di un operaio comunista, sindacalista, amministratore che ha vissuto e lottato per la costruzione di un’Italia moderna e democratica", recita il libro in prima pagina. Saranno presenti nell’occasione il sindaco Reano Malaisi, Stefano Tordini, segretario del sindacato provinciale Pensionati, e il giornalista Romolo Sardellini che ha collaborato nella stesura delle memorie.

g. f.