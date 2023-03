Il sindaco a Salvatori: "Fa ancora confusione tra bando e permesso"

"Non capisco perché il consigliere Salvatori, dopo che gli è stata data una risposta in consiglio comunale, ancora si ostini a fare volutamente confusione tra un permesso a costruire avanzato da un privato e un bando ad evidenza pubblica fatto dal Comune". E’ il sindaco Andrea Gentili a rispondere al consigliere di opposizione Andrea Salvatori (Azione Comune) che ha minacciato un esposto in procura se l’amministrazione non farà chiarezza relativamente al bando andato deserto per la costruzione di una nuova struttura socio-sanitaria privata per 120 posti letto e il permesso a costruire rilasciato lo scorso anno alla Globe Italia srl. "Si tratta di due cose ben diverse – spiega Gentili –. Il Comune si è visto assegnare dalla Regione ulteriori 120 posti letto, per cui aveva l’obbligo, non la discrezionalità, di effettuare una manifestazione pubblica di interesse per trovare un soggetto in grado di costruire la nuova struttura socio-sanitaria e uno che poi sarà in grado di gestirla. La gara è andata deserta perché si tratta di un piano finanziario ed economico molto importante e il periodo che stiamo attraversando è difficile, ma sarà nostro auspicio rifare un secondo bando. Cosa ben diversa è l’iniziativa libera di un imprenditore che ha chiesto un permesso a costruire e, il 15 novembre scorso, ha presentato una richiesta di proroga".