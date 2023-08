Il sindaco a Telecom: "Salviamo noi la cabina"

La cabina telefonica degli anni ’90, posta all’ingresso dei giardini pubblici in viale Marconi, potrebbe essere salvata e trasformata presto in altro utilizzo pubblico. L’iniziativa, nata su proposta di alcuni cittadini attraverso i social, è stata sposata dal sindaco Massimo Baldini che ha provveduto a far richiedere al comandante Giuseppe Corfeo della Polizia locale di scrivere alla Telecom Italia, proprietaria della cabina telefonica, "per richiedere di non rimuoverla e in particolare si richiede di convenire la cessione della struttura a titolo gratuito, libera dall’impianto di telefonia pubblica, per poterla riqualificare e conservare al patrimonio storico-culturale della città". La cabina in questione infatti risultava essere inserita nell’elenco di 1.600 strutture simili, distribuite su tutto il territorio nazionale, rimaste da smantellare. In alcuni centri già da qualche mese sono partite le prime richieste per ottenere i permessi di riconversione in book crossing. Tra le proposte emerse finora ci sarebbero anche quelle di valorizzarla come accade in Inghilterra o magari adibendola a stazione di ricarica elettrica, mini serra o piccolo spazio espositivo artistico.

Matteo Parrini