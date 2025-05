Il sindaco al Bonifazi

Non è stato un saluto istituzionale, ma un ritorno alle origini quello del sindaco Fabrizio Ciarapica, che ieri mattina ha fatto visita all’istituto Bonifazi-Corridoni di Civitanova Alta, scuola che ha frequentato da ragazzo, per incontrare la 2ªN indirizzo Geometri, vincitrice del concorso nazionale "PretenDiamo Legalità" promosso dalla polizia di Stato. Guidati dal professor Alberto Romani, i ragazzi si sono distinti con il brano originale "Carta falsa – Il gioco sporco", che affronta in modo creativo e consapevole i temi della legalità e delle truffe online. Un lavoro di squadra premiato il 10 aprile in piazza XX Settembre, in occasione della festa della polizia. Con la vice preside dell’istituto Daniela Patriarca, la consigliera comunale Paola Fontana e Anna Skrobisz, rappresentante dei genitori, il sindaco ha voluto congratularsi con gli studenti di persona.