Il sindaco assolve Crocetti: "Per legge non è incompatibile"

Il sindaco assolve Gianluca Crocetti e parla di "processi mediatici lasciati a chi ha tempo da perdere. Noi continuiamo a rispettare la legge e a lavorare per la città". Fabrizio Ciarapica costretto a intervenire, dopo il duro attacco del centrosinistra, sulla vicenda che ha visto il consigliere comunale della sua maggioranza condannato per evasione fiscale a un anno e sette mesi di reclusione, con la condizionale, all’interdizione per un anno dai pubblici uffici e alla confisca di 63mila euro. L’opposizione gli ha chiesto di dimettersi e ha posto la questione morale tirando dentro anche Ciarapica, che con Crocetti ha condiviso molti eventi.

"La legge italiana, piaccia o no, è chiara – ribatte il sindaco –: l’incompatibilità c’è solo in caso di condanne definitive superiori ai due anni e per specifici reati. Qui parliamo di una condanna a un anno e sette mesi con pena sospesa. Non esiste alcuna causa di decadenza, né ostacolo all’esercizio della sua funzione. La legge riconosce a Crocetti il diritto di continuare a svolgere il proprio incarico, non ha commesso reati incompatibili con la sua carica". Bolla l’opposizione come "giudice morale che si arroga il diritto di decidere chi sarebbe degno di ricoprire una carica pubblica. Invito a un esame di coscienza: tutti sappiamo che Crocetti da consigliere ha sempre agito con serietà, coerenza e senso delle istituzioni. Non è mai venuto meno al suo impegno verso la città e ha lavorato nei settori del commercio e della promozione culturale".

Risponde anche sugli attacchi per il presenzialismo alle inaugurazioni di negozi: "Considero un dovere istituzionale stare accanto a chi ogni giorno lavora per far crescere Civitanova. Ogni giorno dialoghiamo con imprenditori, commercianti, associazioni per progettare e dare risposte concrete. Questo è il nostro compito e continueremo a svolgerlo con spirito di servizio e trasparenza. A chi preferisce denigrare persone e città, soprattutto con post social velenosi, va la mia comprensione: evidentemente, è rimasto l’unico strumento per provare a restare a galla".

Lorena Cellini