Il sindaco Baldini:: "Ribadiamo il no alla discarica"

L’amministrazione di Matelica ha ribadito la sua totale contrarietà al progetto di una discarica sul territorio comunale. Lo ha riferito il sindaco Massimo Baldini, dichiarando che "il Comune ha assolto a tutte le richieste e presentato tutte le osservazioni insieme alle delibere del consiglio comunale dove all’unanimità si è espresso il parere negativo all’insediamento di una discarica nel territorio comunale e anche quello circostante, in particolar modo per la presenza in tutta la vallata, la sinclinale camerte, di produzioni agricole di alto pregio e biologiche. Tra l’altro in questo territorio è in atto, oramai da due anni, la richiesta di far diventare tutta la vallata, relativa alla Sinclinale Camerte, patrimonio Unesco proprio per tali peculiarità. A suo tempo – ha continuato il primo cittadino –, contro tale evenienza, è stato presentato anche un ricorso al Tar ed è attivo un comitato No Discarica a difesa di un territorio che per la sua particolare vocazione produttiva agricola di pregio dà lavoro a tanta persone e sopperisce al calo occupazionale derivato dalla crisi delle industrie Merloni. È chiaro quindi che la nostra amministrazione comunale è totalmente contraria all’insediamento di una discarica nel territorio, considerando anche che da sempre stiamo portando avanti politiche attive che tutelino l’ambiente e favoriscano l’agricoltura biologica, dal Verdicchio di Matelica al miele, fino allo zafferano, le coltivazioni agricole in generale e tutto il settore dell’allevamento degli animali. Tutte produzioni di eccellenza riconosciute a livello mondiale e che hanno creato un indotto economico molto importante. Sembra superfluo ribadirlo, ma ci attiveremo in tutte le sedi istituzionali preposte per ribadire questi concetti e per evitare che il nostro territorio sia danneggiato".

m. p.