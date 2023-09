Il sindaco blinda il Biciplan: "Serve lungimiranza. Basta polemiche"

"Si sono diffuse voci, non veritiere, su una prossima approvazione del Biciplan e sulla sua immediata realizzazione, soprattutto per la parte di corso Matteotti. Come amministrazione comunale, ci rammarica che si prediliga la polemica al confronto costruttivo tra tutte le parti interessate (residenti, turisti, operatori commerciali e turistici, associazioni e quartieri)". Con queste parole il sindaco Andrea Michelini (foto) ribatte alle recenti polemiche sul nuovo piano di mobilità ciclistica di Porto Recanati, presentato a Palazzo Volpini.

Nei giorni scorsi, i commercianti del centro si sono detti non contenti per le possibili novità che ci saranno sulla viabilità cittadina, così come il gruppo di minoranza Centrodestra Unito si è detto scettico al riguardo. "Il 18 luglio abbiamo presentato in un’assemblea il Biciplan, redatto dall’architetto Alessandro Tursi – afferma il primo cittadino Michelini –. Non è un progetto di una pista ciclabile, piuttosto uno strumento di pianificazione da realizzare nel medio-lungo periodo, con le esigenze di sostenibilità ambientale (traffico, smog e rumore), di sicurezza, di tutela delle fasce più deboli degli utenti stradali. Lo scopo dell’assemblea era quello di aprire un confronto con la cittadinanza e le categorie interessate, su un’idea di città più green".

Eppure, osserva ancora il primo cittadino, "questa assemblea non ha visto la partecipazione dei rappresentanti del commercio locale. Dopo aver richiesto e ottenuto tramite Confartigianato un incontro con noi, alcuni commercianti hanno deciso di organizzare prima un’assemblea fra loro in cui, a farla da padrona è stato il pregiudizio e la critica a prescindere – sottolinea Michelini –. Ha fatto seguito un’interrogazione del gruppo Centrodestra Unito che, mistificando la realtà dei fatti, ha cavalcato il malcontento".

" Porto Recanati è ancorata a un conservatorismo spinto che contrasta palesemente con un mondo che sta cambiando alla velocità della luce. Si abbia il buon senso e l’umiltà per incontrarsi in modo costruttivo, senza assumere posizioni pregiudizievoli. Il futuro di Porto Recanati – conclude il sindaco – va costruito in modo paziente e lungimirante".

g. g.