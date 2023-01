Il sindaco Bravi da Vesta Design: "Un’azienda ricca di recanatesi"

Contribuire alla crescita sociale del territorio dando lavoro in una solida realtà imprenditoriale: ecco il tema di confronto tra Gabriele Sabbatini, Ceo di Vesta Design Srl e il sindaco di Recanati Antonio Bravi, ospite nello stabilimento produttivo di Castelfidardo dell’azienda, nell’Anconetano, che ha 110 dipendenti, lavora plexiglass, legno e metalli realizzando creazione di design, dalle lampade ai tavolini a oggetti personalizzati, sia con il proprio brand che per le grandi griffe della moda.

"Crediamo nel rapporto diretto con i sindaci e nella possibilità di fare un percorso comune per garantire la crescita sociale del territorio", ha detto Sabbatini che prosegue così nei vari incontri con gli amministratori dei comuni che insistono nelle vicinanze dello stabilimento sito a Castelfidardo. "Da recanatese doc sono molto legato alla mia città e molti dei nostri dipendenti risiedono e sono originari di Recanati. Crediamo molto nella collaborazione tra il settore pubblico e quello privato perché il lavoro e il benessere della comunità sono temi che riguardano tutti e nei confronti dei quali l’impegno deve essere costante e congiunto", prosegue il Ceo dell’azienda. Il sindaco Bravi ha accolto con piacere l’invito di Sabbatini: "Entrando anche in produzione ho visto dei manufatti di altissimo valore realizzate per griffe prestigiose della moda e anche molti giovani già impiegati in varie mansioni", ha commentato Bravi. Come amministrazione comunale "siamo molto vicini al mondo dell’impresa – ha aggiunto il sindaco – e sono lieto dell’invito e dell’opportunità. Da parte nostra c’è la piena disponibilità a collaborare per contribuire a costruire insieme progettualità condivise che possano andare incontro alla necessità di questa azienda come delle altre, di formare personale, riqualificare chi ha perso il lavoro e poter cogliere così le opportunità lavorative disponibili".