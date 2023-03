Il sindaco Capponi ricorda Innocenzi: "Perla di coraggio"

"La sua testimonianza era veramente una perla di vita e di coraggio". Con queste parole il primo cittadino di Treia, Franco Capponi, esprime le condoglianze alla famiglia di Giulio Innocenzi, venuto a mancare domenica a 95 anni. "Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia per la perdita di un uomo straordinario per sensibilità, lucidità, responsabilità e correttezza. Sopravvissuto ai lager nazisti, Giulio è stato instancabile testimone di quell’orrore che ha raccontato nei numerosi incontri con le scuole, nei convegni e in un libro di memorie. Il suo messaggio è stato instancabilmente profuso fino a quest’anno per la Giornata della memoria. Parlare solo di ricordo sembra quasi riduttivo. Grazie Giulio per la tua amicizia, la tua vicinanza, il tuo senso del dovere nel raccontare quanto ti era accaduto anche se ricordare quei momenti ti faceva male. Treia ti deve molta riconoscenza e la nostra stima ti accompagnerà per sempre".