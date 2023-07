"Il sindaco ci riceva per le antenne di via Verga e Sacconi"

Mentre si va definendo, con atti ufficiali, lo spostamento del traliccio della Iliad da via Caracciolo su un’area più a nord, a ridosso del complesso commerciale di via Colombo sulla statale adriatica, il comitato cittadino Antenne Telefoniche scrive al Prefetto di Macerata "per segnalare – spiegano – la continua disparità di trattamento tra i civitanovesi in merito al posizionamento degli impianti in città". La loro è una battaglia cominciata contro i tralicci di via Vergavia Sacconi, nel quartiere di San Marone, dove le antenne sono due, in poche centinaia di metri. "Il sindaco – lamentano – non ci ha mai ricevuto nonostante i continui tentativi. Ora apprendiamo che l’antenna di via Caracciolo è stata spostata in via Colombo dopo la sacrosanta protesta dei residenti. Nel frattempo il piano antenne comunale non è ancora stato presentato alla cittadinanza, non esiste un report sui controlli Arpam relativi alle emissioni elettromagnetiche, nemmeno il calcolo del cumulo degli inquinanti" e si dicono "preoccupati per l’inosservanza dello Statuto".