Il sindaco con i parroci: "Insieme per il bene cittadino"

CIVITANOVA

"Insieme per il bene di Civitanova": questo il tema dell’incontro che si è svolto nella sala dell’Amicizia del comune tra il sindaco Fabrizio Ciarapica, i parroci della città e alcuni rappresentanti del mondo laico. "Apprezzo molto – dichiara il sindaco Ciarapica – la volontà dei parroci a camminare insieme per il bene della nostra città. L’obiettivo è quello di collaborare per essere più vicini a chi ha bisogno. I parroci – prosegue il primo cittadino – sono delle antenne sul territorio, capaci di intercettare in modo più diretto e veloce situazioni critiche e delicate. Sono delle figure di riferimento imprescindibili per tutta la comunità. A loro va il mio ringraziamento per l’impegno a favore della cittadinanza e per il prezioso lavoro di coesione sociale che svolgono ogni giorno". Il risultato dell’incontro è stato una mappatura della città, già realizzata per la parrocchia di San Pietro e di Cristo Re, per conoscere, sotto tutti i punti di vista, criticità, risorse, servizi, luoghi di ritrovo e associazioni presenti nel territorio. Proposta condivisa dal sindaco. "Solo conoscendo nel dettaglio necessità e criticità – conclude Ciarapica – si possono utilizzare al meglio le risorse disponibili". Sul tavolo anche la volontà di avviare dei “cantieri di ascolto“ nei quartieri, la festa del Patrono a San Marone e una maggiore sinergia nell’organizzazione degli eventi futuri, com’è già avvenuto in occasione del carnevale.