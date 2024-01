Il sindaco consegna la Costituzione ai neo 18enni

Sono stati salutati dal sindaco Andrea Michelini i neo maggiorenni di Porto Recanati che hanno così ricevuto, ciascuno, una copia della Costituzione italiana. La cerimonia di consegna si è svolta venerdì pomeriggio nell’auditorium Medi, ed era rivolta ai ragazzi della città che nel 2023 hanno compiuto 18 anni. "Siamo qui a celebrare un momento molto importante della vostra vita – ha detto Michelini a loro –. E lo facciamo consegnandovi copia della nostra carta costituzionale che come sapete regola e disciplina ogni aspetto del nostro vivere comune e il funzionamento delle nostre istituzioni. Diciotto anni segnano il passaggio alla maggiore età. Si acquisisce il diritto di voto – ha sottolineato ancora – che in una democrazia rappresenta un momento fondamentale: il poter esprimersi e scegliere. Una cosa semplice e straordinaria allo stesso tempo. Come sindaco, vi auguro un futuro radioso e pieno di soddisfazioni". A intervenire anche la consigliera di maggioranza con delega alle Politiche giovanili, Valentina Lucchetti.

"Non si può fare a meno di quello che ci costituisce – le parole di Lucchetti –. Perché la Costituzione lavora dentro di noi, ogni volta che ci troviamo di fronte a una scelta o a un dubbio morale, ogni volta che ci chiediamo cosa è giusto, cosa è sbagliato. Vi auguro di amarla tanto e di sentirla sempre vostra. Quel libro che avete tra le mani è l’unica cosa qui dentro che non invecchierà mai: mai invecchieranno gli ideali né i reali bisogni che essa garantisce e custodisce".