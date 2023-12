Il sindaco di Cingoli: "Voglio garanzie"

"Cosa vuole che le dica? Io resto fermo nella mia posizione che ho più volte espresso e ribadito anche in sedi diverse. Prima di immaginare qualsiasi cosa su Cingoli, in particolare per rispetto del territorio e delle persone che rappresento, pretendo una garanzia". Parole di Michele Vittori, sindaco di Cingoli, che aggiunge. "Vale la pena sottolineare che la scadenza del prossimo 31 dicembre, entro la quale bisognava avere i siti tra i quali individuare quello per la nuova discarica, è scritta nel Piano d‘ambito approvato dall’assemblea dell’Ata". Vittori non ha alcuna intenzione di fare polemiche, ma certo non abbassa la guardia: "L’ho sempre detto, sul fronte dei rifiuti abbiamo già dato. Ora tocca a qualche altro comune. E bisogna sapere quale, senza pensare neanche lontanamente che possa essere sempre Cingoli a farsi carico del problema. Abbiamo persino approvato un ordine del giorno in consiglio comunale".

Vittori è realista, ma preoccupato. "Posso capire che si possa superare il termine di scadenza di fine anno, ma bisogna fare un passo avanti, bisogna arrivare presto a una decisione. Il rischio di ulteriori aumenti dei costi e, quindi, della Tari è molto forte. Noi, per adesso, abbiamo compensato gli aumenti, compreso quello del 2024, di cui si è fatto carico il Comune, sgravando i cittadini, anche grazie agli introiti dell’indennizzo che ci è stato corrisposto. Non eravamo obbligati a farlo, ma l’abbiamo fatto. È chiaro, però, che non può essere sempre così. È urgente più che mai trovare una soluzione".

f. v.