Il sindaco di Muccia: "Ricostruzione?. C’è chi preferisce restare nelle Sae"

"Il contributo di autonoma sistemazione (Cas) in alcuni casi è stato un deterrente per la presentazione veloce dei progetti e c’è anche chi preferisce restare nelle casette Sae piuttosto che tornare nelle proprie abitazioni. La ricostruzione post terremoto è rallentata anche da queste situazioni". Non usa mezzi termini Mario Baroni, il sindaco di Muccia, descrivendo all’Ansa la situazione dei borghi del cratere a sette anni dalle scosse. Parla del centro storico, ancora distrutto, da quel 26 ottobre, alle 19.11 con magnitudo 5.4 e la seconda alle 21.18 con magnitudo 5.9, con epicentro nell’entroterra maceratese. Scosse che seguivano il terremoto del 24 agosto, che devastò Amatrice, Arquata del Tronto e tanti altri posti. Poi arrivò la scossa del 30 ottobre con magnitudo 6.5 che mise in ginocchio buona parte del Centro Italia.

"So che qualcuno non gradirà le mie parole - prosegue il primo cittadino di Muccia –, ma è la realtà dei fatti, alcune famiglie preferiscono incassare il contributo di autonoma sistemazione (Cas) e rinviare la presentazione dei progetti di ricostruzione delle proprie case, e questo a mio avviso deve finire, dobbiamo far rinascere i nostri borghi", aggiunge Baroni, che teme lo spopolamento di questa terra: "Ad oggi siamo 810 residenti, un centinaio se ne sono già andati, ma se non ricostruiamo presto temo che altri non torneranno qui". Sul fronte della ricostruzione privata a Muccia le opere terminate sono circa il 15%.

Il pensiero che il contributo di autonoma sistemazione e le Sae rallentino i progressi in fatto di rinascita dei territori feriti dal sisma è opinione diffusa e ben radicata da queste parti: sono in molti a pensarla così. Quelli che sono rimasti mettono in luce che "c’è chi si è spostato per continuare a prendere il Cas e nel frattempo lavora pure, una situazione di comodo dal momento che così è come se si percepissero, in un certo senso, due stipendi. Tanti sono andati via, magari si sono trasferiti sulla costa e non hanno nessuna intenzione di tornare a vivere quassù".