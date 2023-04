Il sindaco e il vice visitano la pesca di beneficienza: il ricavato andrà a favore della casa di riposo

Anche il sindaco Massimo Baldini e il vicesindaco Denis Cingolani di Matelica hanno voluto far visita alla sede lungo corso Vittorio Emanuele, dove oggi terminerà la pesca di beneficienza primaverile, organizzata dall’Opera caritativa Don Angelo Casertano e dalla Fondazione Tommaso De Luca-Enrico Mattei, con un ricavata che andrà a comporre una raccolta fondi a favore della locale casa di riposo. Tantissimi i partecipanti che hanno voluto contribuire alla corsa di solidarietà. "Ringraziamo tutti i collaboratori per questa bella e lodevole iniziativa – ha dichiarato il vicesindaco Cingolani – è un piccolo gesto per sostenere progetti sociali importanti".

m. p.