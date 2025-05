Il sindaco e Pieroni a Copenaghen. Ricevuti dall’ambasciatrice

Grande sorpresa ieri mattina a Copenaghen dove il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, è volato a seguito dell’impresa di Tonino Pieroni, l’autista della Contram protagonista di "Da Camerino a Capo Nord", partito in bicicletta il 5 maggio verso il punto più a nord della Norvegia e d’Europa.

Il sindaco, Pieroni, il capo delegazione dell’impresa Marco Moscatelli e il responsabile logistica Lorenzo Stura sono stati ricevuti dall’ambasciatore Stefania Rosini in persona, presente anche una delegazione della Camera di commercio italiana a Copenaghen, alcuni studenti dell’Università della capitale danese, e Mariangela Sconziano, funzionaria dell’ambasciata.

L’incontro è stato organizzato grazie anche alla collaborazione preziosa di Salvador Miguel Porcaro, consigliere dell’ambasciata del Sovrano militare ordine di Malta a Cuba. Un momento da ricordare per Camerino e per i presenti, nel nome di un’impresa come quella di Tonino Pieroni che sta promuovendo la città e le Marche nei Paesi europei che attraversa in bicicletta: dopo Austria e Germania, ora è appunto il turno della Danimarca.

"Una sorpresa inaspettata la chiamata in Danimarca da parte dell’ambasciatore Stefania Rosini – commenta il sindaco Lucarelli – che ha voluto ricevere la ciittà di Camerino grazie a Tonino Pieroni. La sua iniziativa è stata lodata anche da parte di sua eccellenza, quindi il grazie va a lui: continuiamo a seguirlo nel suo viaggio e soprattutto facciamo il tifo perché per Capo Nord ancora ci sono tanti chilometri".