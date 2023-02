"Il sindaco è stato diffamato": processo al giornale online

Sembrerà una seduta del consiglio comunale il processo alla direttrice della testata online "Civitanovalive.it", Livia De Pace, accusata di diffamazione dal sindaco Fabrizio Ciarapica. Il 2 aprile del 2014 sul quotidiano apparve un articolo intitolato "Pesce in barile" e firmato con uno pseudonimo, Robespierre, nel quale si parlava del sindaco: "Sguazza nelle acque di palazzo Sforza il pesce in barile: il Ciarapicus acefalo. È privo di spine anche quella dorsale. In particolari stagioni, quelle in cui si approva il bilancio preventivo, si trasferisce lontano da casa e approda nei mari arabici". Espressioni ritenute troppo offensive e denigratorie, per l’accusa. L’altro giorno in tribunale a Macerata si è tenuta la prima udienza, rinviata a gennaio 2024 per sentire i testimoni e pronunciare la sentenza: a riferire sull’accaduto sono stati chiamati Claudio Morresi, Pierpaolo Rossi, Dimitri Papiri, Giulio Silenzi e Sergio Cognigni. De Pace è difesa dall’avvocato Raffaella De Pace; il sindaco Ciarapica è parte civile con l’avvocato Gian Luigi Boschi.