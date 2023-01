"Il sindaco era a conoscenza di Cognigni e Civita Green?"

Silenzio di tutta l’amministrazione comunale sul caso di un assessore, Giuseppe Cognigni, che da luglio scorso è proprietario del brand comunale Civita Green dopo averlo fatto registrare a suo nome all’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il sindaco Fabrizio Ciarapica non ha ancora commentato e Cognigni ieri ha preferito restare in silenzio piuttosto che spiegare la richiesta di intestazione del marchio inoltrata a novembre 2021 e brevettata il 18 luglio 2022, senza che sia stata data comunicazione ufficiale a nessuno. Nemmeno ai civitanovesi che avrebbero il diritto di saperlo, visto che le iniziative promosse nel nome di Civita Green sono state finanziate coi soldi pubblici. Sulla vicenda ha però presentato una interrogazione consiliare il Pd con il consigliere Francesco Micucci. "Appare – premette – poco opportuna la commistione tra attività pubbliche dell’assessorato e un marchio registrato a nome dello stesso, che le organizza pagate dal Comune". "Il sindaco – chiede – ne era a conoscenza? E non si ritiene opportuno utilizzare per manifestazioni pubbliche un marchio registrato a nome del Comune di Civitanova piuttosto che di un privato cittadino, peggio ancora se l’assessore". Tra le questioni poste anche se "tra i costi sostenuti dall’amministrazione per le attività che hanno utilizzato il marchio Civita Green, non ve ne siano anche (diretti o indiretti) a indennizzo dell’utilizzo del marchio stesso e quindi dell’assessore". Uno dei paradossi della vicenda è che in una delle ultime delibere di giunta viene scritto che Civita Green è un progetto "ideato dall’amministrazione comunale", oramai di proprietà non sua ma di Cognigni che potrà anche pretendere il riconoscimento dei diritti, nel giorno in cui non dovesse più vestire incarichi istituzionali, qualora il marchio venisse usato dal Comune.