Il sindaco Gentili critica la Regione: "Legge urbanistica, proposta da respingere"

"Ritengo che sia necessario riformare l’attuale legge urbanistica, ma non con il metodo e i contenuti proposti dalla Regione Marche. Per prima cosa, infatti, è mancato un reale coinvolgimento dei Comuni, delle Province, ma anche degli ordini professionali e delle associazioni. Inoltre si andranno a gravare le amministrazioni locali di nuove incombenze lavorative per cui non ci sono le professionalità". Il sindaco Andrea Gentili (nella foto), dopo aver partecipato alla riunione del Consiglio delle autonome locali che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla proposta di legge regionale "Norme della pianificazione per il governo del territorio", critica l’impostazione scelta dalla Regione per la proposta. "Al contrario del dibattito che si è aperto queste settimane al Governo per un ripristino di alcune funzioni alle Province, la proposta di legge ha ridotto e, in alcuni casi, completamente eliminato il ruolo esercitato fino ad oggi da questo Ente intermedio in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, a favore di un accentramento verso la Regione e il Ministero dei Beni Culturali – incalza ancora il sindaco Gentili –. A mio avviso questa ennesima centralizzazione verso la Regione è una violazione del principio di sussidiarietà, che viene esercitata nei processi di approvazione dei piani urbanistici tramite le Conferenze di copianificazione e valutazione interistituzionali (Cevi). Il Piano territoriale regionale (Ptr), cioè lo strumento che deve essere di supporto all’attività di governance territoriale delle Marche, inoltre, prevede la partecipazione solo dei Comuni capoluogo, di fatto andando ad escludere tutti gli altri e creando disparità territoriali. Credo che questa proposta sia da respingere anche a livello di competenze umane ed economiche. Umane perché togliendo funzioni alle Province si rischia di gravare ulteriormente i Comuni che non hanno personale adeguato per lo svolgimento di determinati procedimenti come la Vas (valutazione ambientale strategica), economiche perché i Comuni non potranno più contare sui tributi legati alle aree di nuovo sviluppo".