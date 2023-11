Il sindaco Gentilucci ospite a Parigi:: "Apriamo opportunità"

"Aprire nuove opportunità turistiche e commerciali per la valorizzazione delle nostre tipicità, approfittando di una vetrina d’eccezione: Parigi e la VIII Settimana della cucina italiana nel mondo". Ha sintetizzato così il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci la propria partecipazione alla missione organizzata dalla Regione nella capitale francese. "Ho avuto modo di presentare e far conoscere le aree interne dell’Alto Maceratese a un parterre composto da giornalisti stranieri e operatori del settore gastronomico – ha aggiunto –. Al Consolato italiano ho avuto modo di illustrare i nostri progetti, a cominciare da Le Terre del Tartufo; proprio in vista della prossima tappa, che si terrà a Pieve Torina il 9 e 10 dicembre, ho personalmente invitato giornalisti e operatori a partecipare perché possano scoprire i nostri tesori, culinari e non".