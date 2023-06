"Il sindaco ha tenuto nascosto un problema per la salute"

"Per come ha gestito la vicenda inquinamento, il sindaco dovrà essere sfiduciato". Mirella Paglialunga incalza Fabrizio Ciarapica che ha emesso un’ordinanza per vietare parte dell’area del parco fluviale e della spiaggia a ridosso della foce del Chienti cinque mesi dopo aver appreso della relazione tecnica che già lo scorso gennaio è stata inviata in Comune e che classificava quella zona come contaminata da sostanze cancerogene e dunque da chiudere all’accesso al pubblico vietando anche la possibilità di sedersi e sdraiarsi a terra. "Stiamo parlando – sottolinea la consigliera comunale di Per Civitanova – di spiaggia pubblica inquinata da mercurio e il sindaco ha tenuto nascosto il rischio per la salute dei cittadini e soprattutto dei bambini che hanno giocato con la sabbia per sei mesi. Non è tollerabile questo comportamento e, siccome è tanto inopportuno quanto grave verso i civitanovesi, Ciarapica dovrà riferire in un’assemblea pubblica la verità dei fatti indicando con chiarezza la fonte dell’inquinamento e le proposte di azioni concrete per una immediata bonifica". Paglialunga sottolinea anche "il rischio per la salute dei tanti concittadini che nei mesi scorsi si sono prodigati per rimuovere dalla spiaggia i residui pericolosi di materiale di scarto? Anche loro sono stati esposti a un rischio che doveva essere evitato. Non trovo giustificazione a tale comportamento. Nemmeno sotto la veste di scelta opportunistica politica. Dovrà essere sfiduciato". "Mi meraviglio – conclude – che la sua maggioranza non abbia chiesto a Ciarapica di spiegare il ritardo con cui ha pubblicato la relazione del geologo".