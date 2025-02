"Il sindaco ha tradito le persone più leali"

"A tutti i cittadini che mi hanno manifestato stima e affetto, voglio esprimere la più profonda gratitudine e rimarcare con forza che il mio operato è e sarà sempre un impegno assoluto per la città, onesto, coerente, leale anche in futuro". L’ex assessore alle politiche sociali, la dottoressa Elena Lucaroni, ha deciso di aspettare un po’ prima di intervenire: "Questa mia lettera ai cittadini sconta il trascorrere del tempo di questi giorni, necessario per acquisire la consapevolezza di quanto è accaduto a me e, con me, a questa città". Ringrazia associazioni, cooperative sociali, professionisti, colleghi amministratori di altri comuni e regioni che hanno collaborato nei progetti. E i dipendenti comunali "per la disponibilità e l’accoglienza". "In questa mia breve esperienza amministrativa credo di aver dato tutta me stessa, senza mai risparmiarmi – prosegue –. Sono stata tra le prime a sostenere la candidatura di Sclavi, ho fondato con lui e tanti amici la lista Tolentino Civica e Solidale. Grazie ai cittadini che mi hanno dato fiducia, sono stata tra i candidati più votati, nonostante fosse la mia prima esperienza politica. Ho accettato l’incarico di assessore con l’umiltà di chi non l’ha mai fatto ma anche con la passione di chi vuole aiutare la città, i più fragili, gli anziani e i giovani. Non è stato facile, ma non mi sono tirata indietro né ho chiesto tempo per imparare: ho dato il massimo". Lucaroni evidenzia che tutti gli atti da lei proposti sono stati votati unanimemente in giunta e i regolamenti in consiglio sono stati avallati da maggioranza e minoranza. "Non comprendo le motivazioni adottate dal sindaco nel suo decreto di revoca. Non sono queste, di certo, le ragioni del mio allontanamento. Sono ben altre e oramai sono anche evidenti – continua –. La coalizione ha vinto grazie al contributo di tre liste, la carta vincente è stata il pluralismo ovvero la capacità di tenere insieme, intorno a un obiettivo ambizioso di cambiamento, storie ed esperienze diverse, dalla politica all’associazionismo. Questo pluralismo di idee però, all’indomani del voto, è stato considerato da alcuni "politici" della stessa coalizione un problema da eliminare. Nell’indifferenza del sindaco, che non ha potuto o forse non ha voluto arrestare questo gioco. Oggi Tolentino Civica e Solidale è l’unica lista esclusa dal governo locale, rappresentata in consiglio da un unico consigliere che è stato candidato come indipendente del Pci. Perché il sindaco ha abdicato al suo ruolo e tradito le persone più vicine e leali per far "comandare" una sola persona? Quanto accaduto mi ha fatto male, ma non mi ha fatto perdere la fiducia nella buona politica. Questa lotta di potere mi ha insegnato che l’impegno civico e politico sono preziosi e non possono essere prerogativa di pochi e prepotenti, neppure quando verrebbe voglia di arrendersi e lasciarli indisturbati a giocare con le nostre vite".

Lucia Gentili