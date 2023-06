"Il sindaco illustri tutta la relazione in Consiglio"

L’opposizione chiede a Ciarapica di portare in Consiglio comunale il caso dell’inquinamento dell’area fluviale e di leggere la relazione tecnica che ha svelato il problema. Lo fa Mirella Paglialunga (lista Per Civitanova) attaccando direttamente il sindaco dopo l’annuncio del Comune in fatto di riconquista della Bandiera Verde, per le spiagge a misura di bambino, fatta a ridosso di un’ordinanza emessa per vietare l’ingresso su una zona del parco del Chienti. "Il sindaco - dice sorpresa - ha postato una comunicazione pubblicitaria delle spiagge civitanovesi. Ma, il post è uno scherzo o una presa per i fondelli?". Il riferimento è al provvedimento di divieto di ingresso, oltre a quello di sedersi e sdraiarsi a terra, emesso dall’amministrazione comunale mercoledì scorso per impedire la fruizione del suolo e di parte della spiaggia a ridosso della foce del fiume Chienti a causa della presenza di sostanze inquinanti e cancerogene trovate nel terreno da sondaggi effettuato da un geologo nel corso di una analisi di rischio nell’ambito delle verifiche da attuare all’interno el perimetro del basso Bacino del Chienti, area contaminata da decenni. "Ciarapica ha emesso - sottolinea Paglialunga - un’ordinanza sindacale che proibisce di sedersi o sdraiarsi in prossimità della foce del fiume Chienti perché le autorità hanno riscontrato la presenza di prodotti inquinanti e di mercurio nell’area e anziché riferire alla città sulle misure di bonifica urgente che dovrà adottare, anziché dare chiarimenti pubblici sulle cause del gravissimo inquinamento della zona Chienti, scrive di Bandiera verde e spiagge a misura di bambino". Incalza l’esponente civica: "Nel cartello apposto in spiaggia nei pressi del tiro a volo avete scritto ‘vietato sedersi e sdraiarsi area contaminata’. E fino a ieri lì turisti e cittadini erano tranquillamente sdraiati a prendere il sole! Sindaco, dimostri un po’ di correttezza istituzionale e spieghi in Consiglio comunale su questa situazione leggendo integralmente la relazione del geologo e dettagliando le intenzioni dell’amministrazione per provvedere alla bonifica urgente".

Lorena Cellini