Il sindaco incontra il direttore dell’Ast

Un incontro istituzionale si è svolto a palazzo Governatori tra il sindaco di San Severino Rosa Piermattei, e il nuovo direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, Alessandro Marini. All’incontro ha preso parte anche l’assessore Jacopo Orlandani. L’appuntamento è stato l’occasione per affrontare i problemi della sanità locale. Si è discusso delle prospettive anche in vista di un nuovo Piano sanitario, che interesserà tutta l’Ast. Il sindaco Piermattei ha sottolineato l’importanza di garantire risposte adeguate ai bisogni dei cittadini, chiedendo attenzione per l’ospedale settempedano.

Il direttore Marini ha ribadito il proprio impegno.