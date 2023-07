Il sindaco Lucarelli: "Ordinanza sisma a Camerino, operatività e concretezza"

"Con l’ordinanza speciale per centro storico e quartiere Vallicelle, finalmente operatività e concretezza per la ricostruzione di Camerino". È soddisfatto il sindaco Roberto Lucarelli dell’ordinanza del commissario Castelli. "Lo strumento approvato martedì, il primo redatto su tutto il cratere – prosegue il sindaco – permetterà a tutti di poter realizzare il proprio intervento, se pur ci saranno delle fasce di priorità studiate per restituire porzioni di centro storico completate e fruibili in tempi ben precisi. Le scadenze imposte saranno di natura perentoria e saranno basate sulla presentazione dei progetti e sull’occupazione del suolo pubblico. Per tutti quei cantieri che decideranno di lavorare sinergicamente e nelle aree individuate dal Comune, in aggiunta alla normativa ordinaria, ci sarà la possibilità di usufruire di alcuni rimborsi di natura economica per l’utilizzo di attrezzature condivise, oltre ad ulteriori risorse per indagini di natura archeologica e geologica".