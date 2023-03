Il sindaco Michelini attacca: "Ubaldi e Sabbatini, ogni volta che piove qua si allaga tutto"

"Le consigliere di Centrodestra, Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, in questi giorni si stanno divertendo proponendo interrogazioni dai contorni comici. Hanno la faccia tosta, quasi spudorata, di comportarsi come fenomeni politici scesi da Marte che, con un tratto di penna, hanno cancellato gli innumerevoli danni della loro gestione che ogni santo giorno presentano il conto a questa città". E’ il duro attacco del sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, nei confronti dei due consiglieri di minoranza Ubaldi e Sabbatini, rispettivamente ex vicesindaco ed ex assessore al Turismo e al bilancio. "Per una volta siamo noi della maggioranza a proporre una pubblica interrogazione alle consigliere di Centrodestra e soprattutto a Rosalba Ubaldi, che per un quarto di secolo ha gestito la cosa pubblica – scrive in un comunicato Michelini –. Ogni volta che in questa città piove si allagano le scuole e occorre approntare soluzioni di emergenza. Per cui occorre intervenire sui tetti degli istituti scolastici, quando invece, chissà perché, i tetti privati delle nostre abitazioni questi problemi non li hanno. Occorre prendere atto di come si sono spesi i soldi pubblici per strutture come il Kursaal, dove circa 750mila euro sono serviti solo a creare ulteriore emergenza per il semplice fatto che non si è pianificato, progettato, controllato". Per questo, Michelini aggiunge ancora: "La Ubaldi si dedichi ad un onesto mea culpa e passi le sue giornate ad analizzare perché, dove lei e i suoi tecnici di fiducia hanno messo mani, non esiste traccia di una cosa ultimata con un criterio minimamente accettabile – prosegue il sindaco –. Si chieda perché il nostro auditorium sotto piogge copiose deve essere messo in salvo da interventi della Protezione civile con pompe idriche. Renda conto di una Casa degli Artisti, a suo dire pronta per l’inaugurazione, dove abbiamo trovato caldaie degli anni Ottanta da smembrare e rimuovere e docce stile spogliatoio ancora in essere".